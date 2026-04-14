お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。かつて目にした芸人の売れ方について語った。これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを人気芸人らがプレゼン。その中で、お笑い芸人の吉住は「売れっ子に聞いた、自分はこの番組で売れた、きっかけになった番組ランキング」を提案し