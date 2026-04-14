モバイルバッテリーの持ち込みに関して、乗客に協力を求める全日空グループの地上職員＝2025年7月、羽田空港旅客機内で相次ぐモバイルバッテリーの発煙や発火を受け、金子恭之国土交通相は14日の閣議後記者会見で、持ち込みを1人2個までとし、電子機器への充電を事実上禁止する新たな規制を24日から適用すると発表した。航空法に基づく国内規定を改正する。国交省によると、機内に持ち込めるのは160ワット時以下の製品に限定。