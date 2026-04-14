一部メディアで報じられた、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さん（51）と、元タレントの妻・重元直美さんとの離婚。所属事務所の吉本興業が、TBSの取材に対し「離婚」の事実について、認めました。 【写真を見る】【 次長課長・河本準一 】 「離婚は事実です」所属事務所が認める子どもの親権は元タレントの妻へ所属事務所の吉本興業はTBSの取材に対し「離婚は事実です」とコメントし、離婚を認めています。子ども