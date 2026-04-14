タレントの美奈子が１２日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、何度離婚しても結婚したいのか？という質問に答えた。美奈子は３人の夫と４度の離婚を体験。現在はシングルマザーで１男７女を育てた。峯岸みなみが「何度離婚しても結婚したいですか？」と質問。美奈子は「結婚に憧れが強い」と認め「いつか幸せになってやるって、今でも思っている」と語った。「今も十分幸せだけど、（パートナーがいる幸せも）みてみたい」と