水不足が続いている愛知県の豊川用水で、ダムの貯水率が回復したことから、県は田植えの延期要請を15日に解除します。 【写真を見る】愛知の田植え延期要請あす解除 豊川用水の貯水率61％まで回復 節水率も農業･工業用水で40%→20% 水道20%→15%に緩和へ （愛知・大村秀章知事）「あす（15日）以降 節水を緩和するので、（田植え）延期の依頼を解除したい」 愛知県の大村知事は、14日の会見でこのように述べ、田植えの延期要請