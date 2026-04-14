日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ヘルシンキ線を期間増便する。夏スケジュールは火・木・金・土・日曜の週5往復を運航しており、6月1日から30日までは1日1往復に増便する。機材はボーイング777-300ER型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が13時間20分、ヘルシンキ発が14時間。同路線はJALのほか、フィンエアーが1日1往復運航している。両社は共同運航（コードシェア）を行っている。■ダイヤJL47東京/羽田（07：50）〜ヘルシン