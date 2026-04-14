大谷がいきなり死球を浴びた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月13日、本拠地でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】勢いが止まらない！大谷がデグロムから放ったホームランシーン初回の第1打席で、左腕のデービッド・ピーターソンの3球目が右肩付近への死球となり、苦悶の表情を浮かべた大谷。その瞬間、スタンドからは大ブーイングが起き、相手の指揮官であるメッツのカルロス・メンドーサ監督も険し