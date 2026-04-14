◇MLB ドジャース - メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間14日のメッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回、死球で出塁し、47試合連続出塁となりました。直近2試合連続で先頭打者ホームランを放っている大谷選手は初回、相手先発のデービッド・ピーターソン投手の3球目、高めのシンカーが、右肩に直撃。大谷選手は絶叫し、苦い表情を浮かべます。この打席で昨季から47試合連続出塁と