自民党の萩生田光一幹事長代行の14日の記者会見で、陸上自衛隊音楽隊の自衛官が自民党大会で国歌を歌ったことについての質問が出た。【映像】自民党大会で自衛官が国歌を歌う瞬間（実際の様子）記者が「自衛隊法61条の政治的行為の制限に抵触するのではないかという指摘があります」としたうえで「当該自衛隊員を起用した経緯と理由、また決定権者は誰になるのでしょうか。また、特定政党のイベントの演目で自衛隊員を起用する