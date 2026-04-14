お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が13日、深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）に出演。興味のある元アイドルについて語った。スタッフから「三村さんが齊藤さんにどハマリ中なんですよね」と話題を振られる場面が。三村はMCの齊藤京子について語り出した。「これには理由がある」と切り出して「一度、他局の歌をいっぱい見る番組に来てくれて。直接会うのが初めてだった」「（齊藤は）