電気工事会社から銅線ケーブルを盗んだ疑いで男2人が逮捕されました。松本広幸容疑者（61）ら2人は今年1月、茨城・古河市で、電気工事会社のトラックの荷台から銅線ケーブル約200キロ、15万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、松本容疑者らは夜間に車で現場に向かい、顔が特定されないように目出し帽をかぶって犯行に及んでいたと言うことです。盗まれた銅線ケーブルにはGPS機器が取り付けられていて、栃木市