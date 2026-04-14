◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席で死球を受け、自身の持つ日本人記録をさらに伸ばす４７試合連続出塁とした。大谷は３試合連続の先頭打者アーチがかかっていたが、左腕ピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）シ