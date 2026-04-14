アニメ『鬼滅の刃』の公式Xが更新され、企画「キャラクター当てクイズ」の新たな問題が公開された。問題ビジュアルが公開されると、簡単すぎる内容にネット上ではツッコミの声があがっている。【画像】このキャラ誰だ？簡単すぎる『鬼滅の刃』クイズの問題ビジュアルこれは、テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの全編再放送を記念して行われたもの。Xでは、「問題このキャラ誰だ？」とキャラクターの一部分を見せたビジュアル