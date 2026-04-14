2ちゃんねる創設者のひろゆき氏が俳優の山本裕典を「知らない」と明かし、スタジオは笑いに包まれた。【映像】ひろゆき氏、山本裕典を「知らない」→スタジオ笑いの瞬間（実際の様子）12日日曜朝6時、チームみらいの安野貴博党首と地方の課題とAIについて語る「朝からガチ安野」がスタートしたが、途中で話題は俳優でありながらホストとしてバラエティ番組にも出演する山本裕典に。経済動画メディア「ReHacQ」のプロデューサ