モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が１３日に自身のＳＮＳを更新。豪華メンバーでのディズニーショットが注目を集めている。「夢みたいなひとたちと、夢の国へ！」とインスタグラムに書き出した佐藤。「『王様のブランチゴールデンＳＰ』のご褒美でカリフォルニアディズニーランド・リゾートに行ってきました！！子どもみたいにみんなではしゃいで楽しいねって何度も言い合って、これは本当に現実なのかと幸せを噛