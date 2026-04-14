液体のようなものがかけられた薬師寺の国宝「仏足石」＝13日、奈良市（奈良県警提供）13日午後3時半ごろ、奈良市の薬師寺で国宝に指定されている「仏足石」に液体のようなものがかけられていると寺が奈良県警に通報した。県警が文化財保護法違反などの疑いで調べている。奈良署によると、仏足石に1〜2センチ四方の液体のような跡が四つ見つかった。無臭で、成分などは不明。12日午後4時ごろに寺の境内を巡回していた職員が跡