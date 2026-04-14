日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）の妻で、元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫の中日移籍について言及した。紺野は「昨日投稿できなかった、、！」と記し、サラダや肉が並ぶ写真をアップ。「昨日は家族6人でおうち焼肉しました」と自宅で焼肉をしたことを明かした。「今日からパパは名古屋へ出発」と夫の名