国土交通省と気象庁は、新たな防災気象情報について、来月28日の午後から順次運用を始めると発表しました。【映像】防災情報を5段階に整理 来月28日から運用金子国交大臣「国民の避難行動に繋がることが重要であります。関係機関と連携をし、しっかりと周知広報に取り組んでまいります」新しい防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」などの4つの情報に分類されます。それぞれに対して警戒レベルがあり、「5」の特別警報から「