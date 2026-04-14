30代後半になると、キャリアの方向性について大きな選択を迫られる場面が増えてきます。 特に「管理職として組織をまとめる道」と「専門職としてスキルを極める道」のどちらを選ぶべきかで悩む方は多いのではないでしょうか。年収だけを見れば管理職の方が有利に見えることもありますが、実際には働き方や将来の安定性など、さまざまな要素が関わってきます。 本記事では、それぞれの特徴を整理しながら、自分に合っ