3月の石川県知事選で党推薦候補が敗れた自民党石川県連。次の県連会長に石川2区選出の佐々木紀 衆議院議員が就任する見通しとなったことがわかりました。自民党石川県連の次期会長に就く見通しとなったのは衆議院議員6期で現在国交副大臣を務める佐々木紀 氏です。4月12日に東京都内で自民党の国会議員5人による協議が行われ、過去に2度会長を経験している佐々木氏を推す声を受け佐々木氏が承諾したということです。3月の知事選で