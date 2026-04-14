女優パク・シネが、第2子を妊娠したことを発表した。4月14日、所属事務所ソルトエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に対し「パク・シネが第2子を妊娠中であることは事実だ」と公式コメントを発表した。【写真】「本当に1児のママ？」パク・シネ、“奇跡のビジュ”続けて「出産は今年の秋を予定している。温かい応援と祝福をお願いしたい」と伝えた。パク・シネは2022年1月、1歳年下の俳優チェ・テジュンと結婚し、