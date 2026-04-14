【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の工藤静香が4月12日、自身のInstagramを更新。トレンチコートを取り入れたコーディネートショットを公開した。【写真】キムタクの55歳妻「脚が長すぎてびっくり」「シルエット最強」スキニーパンツで美スタイル披露◆工藤静香、美脚際立つトレンチコート姿披露工藤は「大阪の旅」と記し、ディープグリーンの壁を背に撮影したソロショットを投稿。ダークベージュのトレンチコートに黒のスキニー、