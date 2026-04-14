女性暴行や飲酒運転などの不祥事でSUPER JUNIORを脱退したカンインが、韓国お笑いタレントの命を救っていたことが明らかになった。4月14日、あるメディアは、脳出血で倒れたお笑いタレントのイ・ジンホを119番通報した人物が、カンインだったと報じた。【写真】飲酒運転、女性暴行…カンインが起こした不祥事の数々報道によると、最近脳出血で倒れ集中治療室で治療を受けているイ・ジンホを最初に119に通報したのはカンインで、彼