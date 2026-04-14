【モデルプレス＝2026/04/14】女優の綾瀬はるかが13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。学生時代の恋愛事情が明かされる場面があった。【写真】41歳大河女優「見たことない姿」素肌透けるショット◆綾瀬はるか、中学時代の“モテ伝説”この日スタジオには、綾瀬の中学時代のバスケ部のチームメイトで親友でもある女性が登場。中学時代の綾瀬について、女性は「もうめちゃくちゃモテてました」と男子生徒か