配信者でユーチューバーの果汁セヨンが、同じ人気配信者のケイとの交際を公開した。ライブ配信を通じて明かされた“電撃発表”だった。【写真】“BTSの父”、果汁セヨンと密会？4月13日、韓国のライブ配信プラットフォームSOOPで「ケイ重大発表」と題したライブ配信が行われ、この日の放送にはケイと果汁セヨンがそろって登場した。ケイは「交際しています。配信でいつかは話すことになると思っていましたが、僕たち付き合っていま