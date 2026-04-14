【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48の岡部麟が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐでスラッとしてる」美脚際立つミニスカ姿◆岡部麟、美脚際立つミニスカ姿披露岡部は「スカートにハートのチャーム着いてて可愛かった ときファン衣装です」とつづり、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿