ロッテは、2025年に30周年を迎えた「紗々」ブランドから、「紗々 芳醇抹茶」を4月21日に発売する。【「紗々 芳醇抹茶」の画像はこちら】抹茶･ビター･ホワイト 3種のチョコを組み合わせた新定番「紗々」は、約1.5mmの細い線を幾重にも織り重ねたデザインが特徴のチョコレート。今回、これまで期間限定で販売してきた抹茶フレーバーを定番商品として発売する。また、訪日外国人に紗々を知ってもらうきっかけにするため、「紗々」が持