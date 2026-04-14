中国人民銀行の本部ビル。（北京＝新華社記者／彭子洋）【新華社北京4月14日】中国人民銀行（中央銀行）が13日発表した金融統計によると、実体経済への資金供給量を示す「社会融資規模」の3月末の残高は7.9％増の456兆4600億元だった。1〜3月の増加額は14兆8300億元（1元＝約23円）で、高い水準を保った。3月末の人民元建て貸出残高は5.7％増の284兆5100億元。広義の通貨供給量（M2）残高は8.5％増の353兆8600億元となった。1