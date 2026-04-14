【ニューヨーク＝木瀬武】米ＳＮＳ大手メタが２０２６年のオンライン広告の売上高で、米グーグルを抜いて初めて世界首位となる見通しとなった。ＡＩ（人工知能）の活用でＳＮＳ上でより効果的な広告を展開できるようになり、広告需要が伸びている。米調査会社「イーマーケッター」が１３日発表した調査結果によると、メタの２６年のオンライン広告売上高は前年比２４％増の２４３４億ドル（約３９兆円）と見込まれ、グーグルの