ばんばんざいの元メンバーでYouTuberの流那さんは4月11日、自身のInstagramを更新。家族3人で撮影したショットを披露しました。【写真】流那さんの家族ショット「理想の家族かわいい」流那さんは桜の絵文字と共に1枚の写真を載せています。夫婦とまだ小さい子どもの3人で撮影した家族ショットを披露。桜がきれいに咲き誇る屋外で、3人が横並びになった仲むつまじいショットです。コメントでは「わぁぁぁぁぁかわいすぎる」「娘ちゃ