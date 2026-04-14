魅力いっぱいの鉄道銘柄交通系の株主優待は、鉄道乗車券や運賃割引券など、日常生活で直接使える点が大きな魅力です。特に通勤・通学で電車を利用する人や、旅行・出張が多い人にとっては、固定費の削減に直結する実用性の高い優待といえます。優待の価値は利用頻度に比例するため、自分の生活圏と路線が一致しているかが重要なポイントです。また、鉄道会社は運賃収入に加え、沿線の不動産や流通網、ホテルなど多角的な事業を展開