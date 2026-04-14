中国海洋石油集団（CNOOC）は4月11日、中国初となる海上でのCO2（二酸化炭素）注入によるガス増産技術実証プロジェクト「東方1-1ガス田CO₂回収・利用・貯留プロジェクト」が正式に着工したと明らかにしました。全面稼働後は、毎年100万トン以上のCO2を海底地層に貯留できる見込みです。 CO2注入によるガス増産技術（CO2-EGR）は、天然ガスの開発過程で発生するCO2を回収・精製し、加圧してガス層に再注入することで、CO2の地