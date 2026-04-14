2026年3月第4週のオリコン文芸書ランキングは第1位が若林正恭の『青天』（文藝春秋）を獲得し、その他は本屋大賞ノミネート作品が複数ランクインするという状況が続いた結果となった。2026年の本屋大賞については4/9（木）に発表会が行われ、朝井リョウの『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP・日本経済新聞出版）が第1位を受賞した。本屋大賞発表後の売れ行きについては4/20付以降のランキングに反映されるだろうが