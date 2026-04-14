チャーリー・プースが、10月16日に神奈川 ぴあアリーナMMにて来日公演を開催する。 （関連：【映像あり】チャーリー・プース、10月16日に神奈川 ぴあアリーナMMにて来日公演開催） 今回のステージは、自身の代表曲から最新のヒット曲までを網羅したプレミアムライブとなる。チケットは、Artist先着先行が4月20日12時よりスタート。オフィシャル1次抽選先行は4