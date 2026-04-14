サンリオキャラクターズのぷっくりデザインをあしらったグッズがそろう「サンリオキャラクターズ当りくじ」が、4月18日（土）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。【写真】ぷっくりデザインがかわいすぎる！サンリオ当りくじ景品一覧■“サンリオ”当りくじ新作の目玉は？今回登場するのは、ピンクや水色を基調としたデザインに、ハートやリボンモチーフを加えた日常アイテムがそろう