今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【マキモカのお絵描き講座】ゆかりさんのもみあげ、●●●で描ける説』という落橋ゆうり（ゆーり）さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）オデ画力ホシイ神絵師ノウデクウ神絵師ノウデクッテスゴイ画力テニイレルどうせ首から下は写さないしデッサン適当でいいやと思ったら使うはめになったなど﻿【マキモカのお絵描き講座】ゆかりさんのもみあげ、