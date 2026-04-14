【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 フライブルク（日本時間4月13日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、高精度“30mロングフィード”を放つ瞬間マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、高いキック精度を披露した。ダイレクトで通した30メートルのパスに称賛の声が上がっている。マインツは日本時間4月13日、ブンデスリーガ第29節でフライブルクと対戦。佐野はアンカーとして29試合連続出場となった。この日も球際の強さで守