発見された子どもの遺体 ”靴下は履いていた”京都府南丹市で、きのう見つかった子どもとみられる遺体は、靴を履いていなかったものの、靴下は履いていたことが警察への取材で分かりました。遺体発見現場から中継です。【写真を見る】京都・南丹市で発見の子どもとみられる遺体“靴下履いていた”行方不明の11歳男児が着用の服装と類似身元の確認急ぐきのう夕方、南丹市園部町にある山林で、仰向けで倒れている子どもとみられ