北太平洋でのサンマなどの漁獲枠について話し合う国際会議が始まりました。日本は資源量回復のため漁獲枠の削減を提案しますが、同意を得られるかは不透明です。【映像】サンマ漁獲枠削減の提案 各国の同意得られるか大阪市で17日まで行われるNPFC＝北太平洋漁業委員会の第10回年次会合には、日本のほかに中国や台湾、ロシアなど9つの国と地域が参加します。焦点は日本の国民食であるサンマの漁獲枠をめぐる交渉です。鈴木農