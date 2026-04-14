自民党の党大会で陸上自衛官が国家を斉唱したことについて、小泉防衛大臣は「法的に問題がない」との見解を示しました。一方、野党は問題視していて、国会で大臣を追及しています。国会記者会館から中継です。小泉大臣は「自衛官の国歌斉唱は問題はない」とした一方で、党大会への出席については「事前の報告はなかった」と明らかにしました。小泉進次郎 防衛大臣「国歌斉唱自体が今回、政治的行為にあたることはないと。自衛