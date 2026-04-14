「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が八回に勝ち越しの２ランを放った。１試合２発、５打点の大暴れだ。八回１死一塁。フルカウントから真ん中低めの変化球を完璧に捉えると、打球は左中間フェンスを越えた。敵地が騒然となる中、右手人さし指で何かを指しながらダイヤモンドを一周。ジャッジが２本塁打をマークしていた中、トラウトも１試合２発の離れ業だ。トラウト