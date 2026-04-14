神奈川出身の俳優・飯島直子（58）が13日、自身のインスタグラムを更新し、「正月ぶりにハマの実家」に帰ったことを報告。姉とマクドナルドで食事を楽しんだことを明かし、姉妹2ショットを披露した。【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット※2枚目飯島は、いつものようにファンの体調を気遣うコメントをつづるとともに、写真を添えて近況をシェア。「数日、姉と過ごしていますが野暮