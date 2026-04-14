お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんが13日、自身のSNSを更新。改めて高校に入学したことを報告しました。【写真を見る】【 ぱーてぃーちゃん・ 信子 】改めて高校入学を報告「今からでも『遅いってことは無いんだよ』って、『動くことを恐れないで』って伝えたくて」信子さんは、高校の入学式の看板の前でポーズを決める写真を添えて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と投稿。