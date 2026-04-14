東京証券取引所14日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時1400円を超え、節目の5万7000円を回復した。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議継続への期待から、幅広い銘柄が買われた。午前終値は前日終値比1346円25銭高の5万7849円02銭。東証株価指数（TOPIX）は37.64ポイント高の3760.65。トランプ米大統領がイランとの協議を巡り、イラン側から連絡があったと明らかにした