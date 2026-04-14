歌手の木村カエラ（41）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。木村は「1.卒業式2.寝てるおくらにちょっかい出したらどっか行っちゃった3.マーガレットすき」と書き出し、項目ごとの写真を1枚ずつ投稿。1番の「卒業式」では、赤い髪に黒い帽子、黒ジャケットにネクタイ、ブーツを合わせた卒業式コーデを披露した。最後の項目「13.オクラとひじきは仲良し夫婦」では、愛猫の「オクラ」と「ひじき」が