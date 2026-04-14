【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が１３日発表した月次報告書で、ＯＰＥＣの３月の原油生産量は前月と比べて２７％減少した。エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖したのを受け、中東産油国の輸出が急減し、減産に追い込まれた。石油施設がイランの標的となり、攻撃を受けて操業停止が相次いだことも影響した。３月の原油生産量の日量平均はＯＰＥＣ全体で２０７８万バレルと前月から７８