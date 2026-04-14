「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で死球を受け、本拠地が騒然となった。３試合連続の先頭打者アーチに期待がかかった中、左腕ピーターソンの１５１キロツーシームが右背中を直撃した。思わず当たった瞬間に激痛に表情を浮かべた大谷。ベンチからトレーナーらが飛び出してきた中、顔をゆがめながら一塁へ歩いた大谷。塁上では右腕をぐる