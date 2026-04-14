【セリエA】パルマ 1−1 ナポリ（日本時間4月12日／エンニオ・タルディーニ）【映像】「超弾道シュート」をビッグセーブパルマのGK鈴木彩艶が、試合終盤に強烈なシュートをセーブ。チームに勝点をもたらすプレーを元日本代表GKも絶賛している。日本時間4月12日のセリエA第32節で、リーグ13位のパルマはホームで同2位のナポリと対戦。4試合連続で先発出場した鈴木は、キックオフ直後のロングフィードで開始33秒ゴールを演出。そ