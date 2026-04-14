川崎市でクレーンの解体工事中におもりが落下し、男性作業員3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で、警察は工事を行っていた2社に家宅捜索に入りました。家宅捜索は業務上過失致死の疑いで、午前10時過ぎから工事を行っていた横浜市の東亜建設工業横浜支店など2社で行われていて、安全管理体制などに問題が無かったか調べることにしています。この事故は今月7日、川崎区にあるJFEスチール東日本製鉄所でクレーンの解体工事中