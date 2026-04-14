今週末、4月18日(土)・19日(日)に沖縄アリーナで繰り広げられるのは、まさに「矛盾（ほこたて）」の頂上決戦。2月以降、勝率8割と驚異的な進撃を続ける三遠ネオフェニックスを、琉球ゴールデンキングスがホームで迎え撃ちます。 チャンピオンシップ（CS）進出に向け、一歩も引けない重要な一戦。データから見える両チームの強みと、勝負を分ける「鍵」を紐解きます。 今週末、4月18日(土),19日